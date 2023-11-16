الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الأسقفية تستضيف يوم "الصلاة معًا من أجل مصر"

سامي فوزي
سامي فوزي

نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اجتماع للصلاة والعبادة لأجل مصر، برعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في كلمتهِ: نجتمع اليوم من كنائس مختلفة للصلاة معًا لأجل مصر، إذ يؤكد الله لنا أنه يعطينا أفضل مما نتوقع أو نفتكر عندما نتحد بهِ.

واستكمل رئيس الأساقفة: وعد الله لنا ونحن نصلي اليوم من أجل مصر، هو وعد الاستجابة لكل ما نطلبهُ في الصلاة، إذ يقول الكتاب"إِنْ ثَبَتُّمْ فِيَّ وَثَبَتَ كَلاَمِي فِيكُمْ تَطْلُبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ." (يو 15: 7).

وأكد القس مودي فيليب راعي الكنيسة الرسولية بجزيرة بدران في كلمتهِ: أن كل اجتماع للكنيسة هو عيد، إذ نحن كنيسة مقدسة واحدة جامعة رسولية، مضيفًا أن يضع الله في قلوبنا شوق لخدمتهِ.

وأضاف القس سامح حنا راعي كنيسة قصر الدوبارة، إن هدف الرب هو أن الكنيسة تكون مثمرة، حيث نحتاج أن نقدم توبة للرب لكي نتمم رسالة المسيح في حياتنا.

وصلى الأسقف عادل هارون أسقف كنيسة نهضة القداسة، من أجل البلاد والمنطقة المحيطة بها، أن يعطي الرب السلام ويوقف كل شر، مستكملًا: نحتاج أن نقف رجلًا واحدًا من أجل بلدنا وكنيستنا.

واستكمل القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة، الصلاة من أجل أن يعطي الله لنا البصيرة ويفتح قلوبنا لكي تمتلئ حياتنا بالنعمة.

حضر اليوم القس سامح موريس والقس ناشد غالي والأسقف عادل هارون والقس فكري رجائي والمرنم إسحاق كرمي والمرنم كيرُلس مجدي ومجموعة مرنمين من مختلف الكنائس.

هذا وشاركت الكنيسة الكاثوليكية، في انعقاد اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر اجتماعها الدوري، برئاسة الكنن بهيج رمزي، رئيس اللجنة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بالزمالك.

شارك في اللقاء القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأب بيشوي رسمي، عميد كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية للأقباط الكاثوليك، بالمعادي، والأسقف سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، بالإضافة إلى الأمناء المشاركين، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلي العائلات الكنسية الخمس بمصر.

وتابعت اللجنة تقارير لجان المجلس (لجنة خدام الرعايا الكهنة والقسوس، لجنة الشباب، ولجنة الحوار)، كما تم استعراض أنشطة، المجلس خلال المرحلة المقبلة، والإعداد لاحتفالية ذكرى المجلس.

أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي د دكتور سامي فوزي

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