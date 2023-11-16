"الكاثوليكية" تُشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر

شاركت الكنيسة الكاثوليكية، في الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، برئاسة الكنن بهيج رمزي، رئيس اللجنة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بالزمالك.

شارك في اللقاء

القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأب بيشوي رسمي، عميد كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية للأقباط الكاثوليك، بالمعادي، والأسقف سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، بالإضافة إلى الأمناء المشاركين، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلي العائلات الكنسية الخمس بمصر.

وتابعت اللجنة تقارير لجان المجلس (لجنة خدام الرعايا الكهنة والقسوس، لجنة الشباب، ولجنة الحوار)، كما تم استعراض أنشطة، المجلس خلال المرحلة المقبلة، والإعداد لاحتفالية ذكرى المجلس.

كما شاركت الكنيسة الكاثوليكية، ممثلة في جمعية كاريتاس مصر، مكتب الإسكندرية، في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من من الوزراء، والمحافظين، ومسؤولي الهيئات، والجهات الحكومية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية، والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من الدول.

وحصلت كاريتاس مصر، مكتب الإسكندرية، على المركز الأول، بفئة المشروعات الصغيرة، صديقة البيئة على مستوى محافظة الإسكندرية، من خلال مشروع "قريتي خضراء صديقة للبيئة".

وشهدت فعاليات اللقاء مشاركة السيدة ماري رمزي، مدير المشروعات، بمكتب الإسكندرية، والسيد إبراهيم ناجي، منسق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية، بمعرض المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة.

وقام السيد رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية للمعرض، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حوّل المشروعات المقدمة.

هذا وذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أقيم مساء أمس، اللقاء الأول لشرح مشروع "شبابنا ٢٠٣٠"، بكنائس الإيبارشية.

وتم شرح مشروع "شبابنا ٢٠٣٠"، لمناطق طوه، ونزلة غطاس، وعزبة مهني، حيث تم إطلاق برنامج مشروع "شبابنا ٢٠٣٠"، الذي يتميز ببرنامج التكوين المتكامل (الطفل، والشباب، والأسرة).