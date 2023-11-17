الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة التركي بـ13300 وفول الصويا بـ 36800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف في الأسواق استقرارًا اليوم، حيث سجل سعر طن الذرة "الأرجنتينية" 14،200 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "البرازيلية" 14،200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "الأوكرانية" 13،200 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "التركية" 13،300 جنيه. وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة "المحلية" "حورس" 2،400 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الشامية 2،000 جنيه.

 

أسعار الأعلاف في مصر

وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 15000جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 31000 جنيه، فيما بلغ كسب صويا 46% محلى: 33000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد:32000 جنيه.

 

سعر الأعلاف اليوم

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، بينما سجل سعر صويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”

صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”، كما سجل كسب عباد +36%:19500 جنيه، وسجل جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، كما سجل سعر طن رده بران محلى: 10500جنيه، وسجل جيلوتين ” محلى”: 42000 جنيه.، فيما سجل سعر طن النخالة الخشنة:8950 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   300 جنيه.

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وسجل طن اعلاف بادى 22000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 21700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 21600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20000 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19700 جنيه.، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19800 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 18500 جنيه.

أسعار الأعلاف سعر طن الذرة سعر الاعلاف اليوم الجمعة سعر أردب الذرة سعر طن كسب صويا

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