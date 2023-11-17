الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.. انتصار ليبيا وجزر القمر وغينيا

ليبيا ضد إسواتيني
ليبيا ضد إسواتيني

فاز منتخب ليبيا على نظيره إسواتيني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق أحمد كراوع في الدقيقة 53، ليهدي منتخب بلاده نقاط الانتصار الثلاث.

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وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ليبيا لـ3 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات، فيما تجمد رصيد إسواتيني عند صفر من النقاط في المركز السادس والأخير.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الكاميرون، موريشيوس، كاب فيردي، أنجولا، إسواتيني، ليبيا.

وكان منتخب أنجولا قد تعادل مع كاب فيردي بدون أهداف، ضمن منافسات ذات الجولة.

وفي المجموعة التاسعة، فاز منتخب جزر القمر على ضيفه إفريقيا الوسطى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات.

افتتح أحمد عبد الحكيم التسجيل لـ إفريقيا الوسطى بهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل زميله قاسم مداهوما النتيجة للمنتخب القمري في الدقيقة 29.

وسجل بنجالود يوسف الهدف الثاني لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 50، أعقبه زميله رفيقي سعيد بالهدف الثالث في الدقيقة 58.

وأحرز ميزياني مواليدا الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 68، فيما جاء هدف إفريقيا الوسطى الثاني بالنيران الصديقة أيضًا عن طريق زهاري.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب جزر القمر أول 3 نقاط له في التصفيات، ليتصدر المجموعة التاسعة، فيما تجمد رصيد إفريقيا الوسطى عند صفر من النقاط في المركز السادس والأخير.

وحقق منتخب غينيا انتصارًا صعبًا على نظيره الأوغندي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

أجوبيو كامارا افتتح التسجيل لـ غينيا في الدقيقة 11، قبل أن يدرك فهد بايو التعادل لأوغندا في الدقيقة 31.

ونجح سيدوبا سيسيه في تسجيل الهدف الثاني للغينيين في الدقيقة 94، مانحًا بلاده نقاط الانتصار.

منتخب ليبيا إسواتيني التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 جزر القمر غينيا

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