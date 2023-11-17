الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيماءة جنسية من لاعب أوروجواى ضد ميسى وزميله بمنتخب الأرجنتين.. وليو يرد

ميسي في مباراة الأرجنتين
ميسي في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

شهدت مباراة منتخبي الأرجنتين وأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، والتي أُقيمت فجر اليوم الجمعة، أجواءً متوترة بين اللاعبين.

وخسر منتخب الأرجنتين أمام ضيفه أوروجواي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

مشاجرة خلال الشوط الأول 

وأثناء المباراة، تحديدًا في الشوط الأول، دخل لاعبو المنتخبين في مشاجرة بعد خطأ تم ارتكابه ضد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وتدخل رودريجو دي بول، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد، للدفاع عن زميله في منتخب الأرجنتين، ليرد عليه مانويل أوجارتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب أوروجواي، بإيماءة جنسية تشير بسخرية لعلاقة بين اللاعب الأرجنتيني وميسي.

ميسي: على هؤلاء الشباب أن يتعلموا الاحترام من كبارهم

وأبدى ميسي غضبه من فعلة أوجارتي، مطالبًا إياه بتعلم الاحترام، قائلًا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"أُفضل ألا أقول ما أفكر فيه بشأن بعض الإيماءات، لكن على هؤلاء الشباب أن يتعلموا الاحترام من كبارهم".

وأضاف: "كانت هذه المباراة دائمًا قوية وصعبة ولكن دائمًا مع الكثير من الاحترام. عليهم أن يتعلموا قليلا".

جدير بالذكر أن دي بول تم ربطه دائمًا بالظهور للدفاع عن ميسي في المباريات وبعدها من خلال التصريحات، موضحًا في إحدى المرات أنه مستعد للتضحية بنفسه فداءً للاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات.

الارجنتين اوروجواى قارة أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 رودريجو دي بول ليونيل ميسى مانويل أوجارتي

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