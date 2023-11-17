تصفيات مونديال 2026.. بعثة الفراعنة تتوجه إلى ليبيريا ظهر اليوم

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مطار القاهرة في الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة، في طريقها إلى ليبيريا؛ استعدادًا لمواجهة منتخب سيراليون مساء بعد غد الأحد، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويرأس بعثة الفراعنة خلال رحلتها إلى ليبيريا اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما يرافقها حازم إمام، عضو الجبلاية والمشرف على الفريق.

وفضَّل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خوض لاعبي الفراعنة مران صباحي قبل السفر إلى ليبيريا استعدادًا لمواجهة منتخب سيراليون بعد غد الأحد فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التى تقام فى أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاء قرار المدير الفني بخوض مران صباحي قبل السفر، حرصًا منه على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق في حال خوض تدريب مسائي عقب الوصول إلى ليبيريا، حيث فضَّل فيتوريا أن يخلد اللاعبون لراحة عقب الوصول إلى ليبيريا وخوض مران وحيد في اليوم التالي استعدادًا للمباراة التي تُقام مساء الأحد.

فوز المنتخب المصري على نظيره الجيبوتي

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا بسداسية نظيفة على نظيره الجيبوتي أمس الخميس، في مباراة الجولة الأولى بالتصفيات المونديالية، والتي شهدت تألق محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة بعد إحرازه 4 أهداف.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر اصطحاب 22 لاعبًا فقط خلال رحلة الفريق اليوم إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون هم: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا بشكل مفاجئ، وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، استبعاد ثلاثة لاعبين من معسكر منتخب مصر وبالتالي استبعادهم من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون وهم: طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، لأسباب انضباطية.