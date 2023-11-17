يعد مرض التينيا أحد الأمراض الجلدية الشائعة التي يصاب بها الكثير حول العالم دون معرفة الأسباب الصحية لظهورها على الجلد.

ويصاب البعض بمرض التينيا التي تصيب مناطق في الجلد وهذا المرض عبارة عن مشكلة جلدية تحدث نتيجة التهاب فطري يعمل على تغيير لون البشرة إلى الأفتح أي الأبيض أو الأغمق أحيانًا خصوصًا منطقة الأكتاف والرقبة.

ووفقًا لموقع "Very Well Health"، نرصد لكم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مرض التينيا الذي يصيب الجلد لحمايتك وحماية أسرتك من خطر الإصابة به، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

ما هي أعراض التينيا؟

الجلد: ظهور بقع على الجلد إما أن تكون فاتحة أو غامقة بالنسبة للجلد المحيط بها.

الرأس: ظهور بقع على فروة الرأس حمراء مصحوبة بحكة تاركة بقع صلعاء على فروة الرأس، وتختلف شكلها تمامًا عن الصلع.

القدم: تشقق الجلد والإحساس بالحكة وظهور بثور حمراء بين أصابع القدم.

الأربية: الإحساس بالحكة وظهور طفح جلدى فى منطقة الفخد.

الأظافر: تصبح الأظافر سميكة ومتفتتة.

يظهر في الرقبة والرأس.. أسباب الإصابة بمرض التينيا وأهم الأعراض

ما هي أسباب الإصابة بمرض التينيا؟

هناك العديد من الأسباب المسؤولة عن حدوث العدوى، ومنها:

1 - ملامسة جلد الشخص المصاب بالمرض.

2 - ملامسة أو حمل أحد الحيوانات المصابة بالمرض.

3 - استخدام ملابس الشخص المصاب بالمرض أو الجوارب الخاصة به.

4 - ملامسة سطح ملوث بالفطريات المسؤول عن المرض مثل أرضيات الحمامات.

يظهر في الرقبة والرأس.. أسباب الإصابة بمرض التينيا وأهم الأعراض

طرق الوقاية من خطر الإصابة بمرض التينيا

1 - تجنب استخدام منتجات البشرة الزيتية.

2 - التقليل من قضاء الوقت في الشمس ذلك لأن التعرض للشمس يزيد من حدة وسوء الأعراض.

3 - استخدام واقي شمس مع عامل وقاية من الشمس 30 على الأقل.

4 - استخدام شامبو مضاد للقشرة يحتوي على كبريتيد السيلينيوم.

5 - ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة.

6 - اختيار الأقمشة التي تسمح بتمرير الهواء، مثل: القطن.