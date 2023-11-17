الصحة العالمية تحذر من انتشار الأمراض فى غزة بسبب القصف الإسرائيلى

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن: "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء".

وأوضح بيبركورن أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في قطاع غزة المكتظ بالسكان، لافتا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة من أنماط تبعث على القلق في انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف والهجوم البري الإسرائيليين المستمرين منذ أكثر من 40 يوما في تقويض النظام الصحي وإعاقة وصول المياه النظيفة, وأدى أيضا إلى تكدس الناس في أماكن الإيواء.

ماليزيا تدين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

فيما جددت ماليزيا، صباح اليوم الجمعة، إدانتها القوية الهجمات الإسرائيلية الشنيعة والهمجية المستمرة على السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك قصف المستشفيات والمرافق المدنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان لها اليوم، أن مثل هذه الهجمات تشكل انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت ماليزيا رفضها ذريعة "الدفاع عن النفس" من جانب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين الأبرياء، موضحة أن العدوان الإسرائيلي ليس متناسبا ولا قانونيا ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم، مجازر في مناطق مختلفة من قطاع غزة بينها مخيم جباليا والنصيرات وخان يونس، أسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء.