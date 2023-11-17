الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس المجلس التشريعى بغزة.. استشهاد قيادى فى "حماس" إثر غارة إسرائيلية

الدكتور أحمد بحر
الدكتور أحمد بحر

استشهد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة وأحد قادة حركة حماس، اليوم الجمعة، متأثرًا بجروحه في غارة إسرائيلية سابقة في  قطاع غزة.

كما استشهد أمين عام حركة الأحرار خالد أبو هلال وأحد أبنائه، و6 مواطنين آخرين في قصف طال الليلة الماضية منزله ومنازل مجاورة، بشارع الجلاء في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 3 مجازر في قطاع غزة الليلة الماضية 

وأكدت مصادر في قطاع غزة أن طائرات الاحتلال قصفت منزل أبو هلال في حي الشيخ رضوان.

تجدر الإشارة إلي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت الليلة الماضية، 3 مجازر في قطاع غزة، مجزرة في مخيم جباليا، مجزرة في مخيم النصيرات، ومجزرة في حي الشيخ رضوان.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بارتقاء 7 شهداء على الأقل إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال شرق خان يونس، وذلك في نبأ عاجل.

مزاعم جديدة لقوات الاحتلال لتبرير قصف مستشفى الشفاء 

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أنه تم العثور على جثة جندية كانت محتجزة لدى حركة حماس في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان له اليوم، أنه عثر على جثة الجندية نوعاه مارسيانو، البالغة 19 عامًا، التي كانت محتجزة لدى حماس، وسبق أن أعلنت الحركة عن مقتلها جراء القصف الإسرائيلي على غزة. 

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وتابع بيان جيش الاحتلال: "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

تجدر الإشارة إلى أن حركة حماس نشرت الإثنين الماضي، صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، مقتل الجندية بعد أن نشرت حماس مقطع فيديو لها على قيد الحياة وبعد ذلك بعض الصور لما قالت الحركة إنها جثتها بعد مقتلها في غارة إسرائيلية.

حركة حماس المجلس التشريعي غارة اسرائيلية غزة أحمد بحر

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