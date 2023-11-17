الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: العثور على جثة جندية كانت محتجزة لدى حماس قرب مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أنه تم العثور على جثة جندية كانت محتجزة لدى حركة حماس في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له اليوم، أنه عثر على جثة الجندية نوعاه مارسيانو، البالغة 19 عامًا، التي كانت محتجزة لدى حماس، وسبق أن أعلنت الحركة عن مقتلها جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

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وتابع بيان جيش الاحتلال "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية"، وفقًا لوكالة فرانس برس.

يجدر الإشارة إلي أن حركة حماس نشرت الإثنين الماضي، صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.

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وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء مقتل الجندية بعد أن نشرت حماس مقطع فيديو لها على قيد الحياة وبعد ذلك بعض الصور لما قالت الحركة إنها جثتها بعد مقتلها في غارة إسرائيلية.

 

مجزرة إسرائيلية جديدة فى مخيم جباليا

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» باستشهاد 11 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين، مساء أمس الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، بأن طيران الاحتلال قصف مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا، يضم منازل لعائلات غزاوية، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

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وأظهرت مقاطع فيديو، مواطنون وطواقم إنقاذ يحاولون انتشال جثامين الشهداء، والجرحى العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة، كما قصفت مدفعية الاحتلال «عزبة ملّين» في جباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وفي وقت لاحق، استشهد ثلاثة مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجا في مخيم جباليا.

وأعلن المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، عن انهيار منظومته الصحية بالكامل، مع وصول عدد كبير من الجرحى إلى المستشفى، وعدم قدرة الأطباء على تقديم العلاج لهم، كما شن طيران الاحتلال الحربي غارات في محيط المستشفى.

جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي حركة حماس غزة مستشفى الشفاء

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