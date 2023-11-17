الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تخطيط عمرانى: تدمير 75% من الوحدات السكنية فى غزة وإعادة الإعمار تحتاج 6 أشهر

غزة
غزة

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن ما حدث في غزة أسوأ مما نتخيل وأسوأ من كل التقارير والأرقام التي صدرت.

وأضاف فرج، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمَّرت الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 75% والبنية الأساسية، ومنها الطرق وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وشبكات الكهرباء والغاز.

وأشار إلى أن إسرائيل دمرت كل المراكز الخدمية والعديد من المستشفيات، ولا بد من إعادة إعمار البنية الأساسية أولًا ثم الوحدات السكينة، مؤكدًا أن ذلك سيستغرق وقتًا طويلًا.

وتابع: "الهجوم الإسرائيلي على غزة هذه المرة بوحشية شديدة، وله تأثير مُدمر على الوحدات السكنية والطرق، وإعادة الإعمار لن تقل عن 6 أشهر، في حال توافر التمويل والعمال".

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