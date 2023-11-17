الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصاب فلسطينى يحمل جثمان طفله الشهيد فى غزة

غزة
غزة

تداولت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، صورة لمصاب فلسطيني يحمل جثمان طفله الشهيد جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

واستشهد 4، قبل قليل، في قصف إسرائيلي لمنزل وشارع خلف المسجد الكبير وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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السفير حسين هريدى: تطورات غزة فى غاية الخطورة.. ومصر فى عين العاصفة

ووصل إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جثث الشهداء وعدد من الجرحي والمصابين جراء القصف.

فيما منعت قوات الاحتلال المدنيين المحاصرين في مستشفي النصر بقطاع غزة من الخروج، وأطلقهت عليهم الرصاص الحي.

الإحصاء الفلسطينى: 807 آلاف فلسطينى ما زالوا فى غزة وشمال غزة

من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم، عن أن 807 آلاف فلسطيني ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة.

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القاهرة الإخبارية: دخول نحو 150 ألف لتر سولار من رفح إلى مستشفيات غزة

فلسطيني القصف الإسرائيلى قطاع غزة خانيونس مجمع ناصر الطبي مستشفى النصر الإحتلال الإسرائيلي

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