مصاب فلسطينى يحمل جثمان طفله الشهيد فى غزة

تداولت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، صورة لمصاب فلسطيني يحمل جثمان طفله الشهيد جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

واستشهد 4، قبل قليل، في قصف إسرائيلي لمنزل وشارع خلف المسجد الكبير وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ووصل إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جثث الشهداء وعدد من الجرحي والمصابين جراء القصف.

فيما منعت قوات الاحتلال المدنيين المحاصرين في مستشفي النصر بقطاع غزة من الخروج، وأطلقهت عليهم الرصاص الحي.

الإحصاء الفلسطينى: 807 آلاف فلسطينى ما زالوا فى غزة وشمال غزة

من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم، عن أن 807 آلاف فلسطيني ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة.