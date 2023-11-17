الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسين هريدى: تطورات غزة فى غاية الخطورة.. ومصر فى عين العاصفة

جريدة الدستور

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الـ24 ساعة الحالية شهدت تطورات في غاية الخطورة، ليس فقط في قطاع غزة، وإنما على مستوى إقليم الشرق الأوسط ومصر تحديدًا، معقبًا: "مصر في عين العاصفة، وينبغي علينا أن ننظر للأمور من هذه الزاوية".

وأضاف "هريدي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية شهدت تصريحا لرئيس الأركان الإسرائيلي قال فيه إن جيش الاحتلال نجح في تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس في شمال غزة، وسينتقل إلى المراحل التالية، وهو يقصد بها في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي التعامل مع البنى التحتية العسكرية لحماس في جنوب القطاع، ما يعني الاقتراب من الحدود المصرية.

نشهد ضغطًا إسرائيليًا من قبل الحكومة والمستوطنين

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق: "إذا شاهدنا في جنوب قطاع غزة قتلا وتوغلا للجيش الإسرائيلي كما رأينا في شمال غزة، للسكان الذين نزحوا من الشمال للجنوب منذ الأسابيع الماضية، حينها لن يكون هناك مكان آمن على الفلسطينيين إلا ثلاث منافذ، هى صحراء النقب الإسرائيلية والبحر المتوسط والأراضي المصرية".

وأضاف: "نكرر النكبة الأولى لعام 1948، وهذه المرة ستكون على مرحلتين، المرحلة الأولى تخص مصر، ونحن هنا لا نتحدث عن نزوح 750 ألف لاجئ ولكن مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، إضافة إلى أننا نشهد ضغطا إسرائيليا من قبل الحكومة والمستوطنين الذين تم تسليحهم بعد 7 أكتوبر".

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