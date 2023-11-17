جهاد الحرازين: مصر تبذل جهودًا على جميع المسارات لإنقاذ الشعب الفلسطينى

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن مصر منذ بداية الأزمة تبذل جهودًا على كل المسارات من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، وحماية القضية الفلسطينية.

وثمن الدور المصري الكبير من خلال مكانة مصر وما تتمتع به من مكانات أخرى في المنطقة ولدى دول العالم، وأيضًا الثقة في القيادة السياسية المصرية التي تستطيع تجاوز أي عقبات.

وأضاف "الحرازين"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدور المصري الذي شهدناه ليس فقط في القضية الفلسطينية، وإنما في عدة قضايا أخرى منها القضية السودانية وغيرها، منوهًا بأن حكومة نتنياهو ترفض أي اتجاه سياسي، لأن المفاوضات الفلسطينية توقفت منذ عام 2019.

الدور المصري يهدف لإنقاذ وحماية الشعب الفلسطيني

وأوضح أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في عهد الرئيس أوباما طرح مبادرة وسعى لمحاولة تحريكها، ولكن جاء "نتنياهو" بالنهاية وأفشل الجهد الأمريكي، ومنذ هذه اللحظة توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، واستمر الاستيطان والتهويد والاعتداء وعمليات القتل والعنف للشعب الفلسطيني.

وأكد أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن الدور المصري في كل مرة يعمل على إنقاذ وحماية الشعب الفلسطيني، والتدخل المصري العاجل لإنقاذ واستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين، لافتًا إلى أنه كان هناك تحذير مصري لكل دول العالم ولدولة الاحتلال من توتر الأمور وتصاعدها خلال الفترات الماضية.