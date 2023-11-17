الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علاقات دولية: مصر تسعى لرفع الحصار عن غزة وتقديم الخدمات لأهلها

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر لم تتأخر أبدًا عن مد يد العون لما يطلب منها العون، وهذه هي السمة الرئيسية لشخصية الدولة المصرية باعتبارها عاصمة الإنسانية العربية والدولية، مؤكدًا أن مصر تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة، وتقديم كل الخدمات إلى كل أهالي القطاع، وهذه رسالة واضحة بأن مصر لم ولن تتأخر عن أشقائها.

وأضاف "فارس"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية المصرية انتهجت سياسة واضحة في هذا المنحى دائمًا وأبدًا، حيث يعطي الرئيس السيسي تعليمات واضحة إلى كل مؤسسات الدولة المصرية للوقوف خلف الشعب الفلسطيني وخلف قطاع غزة، وهذه ليست المرة الأولى.

 

الدولة المصرية تسعى لوقف إطلاق النار بشكل واضح في قطاع غزة

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس السيسي هو الرئيس المصري الوحيد الذي رفعت صوره في قطاع غزة في شهر مايو 2021 كدلالة كبيرة على المكانة التي يتمتع بها لدى الشعب الفلسطيني، وهذا لم يأت من فراغ ولكن عندما نجحت مصر في هذا التوقيت في وقف إطلاق النار وإقامة أكثر من ثلاث مدن سكنية بدلًا عن التي تهدمت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وتابع الآن تسعى الدولة المصرية إلى وقف إطلاق النار بشكل واضح في قطاع غزة، من خلال سياساتها الرشيدة والحكيمة التي تتفق مع القوانين الدولية، وأيضًا سياسة خارجية تبحث من خلالها مصر إلى العمل على خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، ولكن تحتاج الدولة المصرية إلى الدعم والسند الحقيقي.

وأردف عندما يتحدث طفل صغير ويوجه رسالة للدولة المصرية وتستجيب له، فهذا يعني أن الدولة تنظر بعين الاعتبار إلى الأطفال، وهناك تعليمات رئاسية واضحة بأن  يتم استضافة الأطفال الخدج حتى لا يتعرضوا للقتل، في ظل أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

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