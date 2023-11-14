القاهرة الإخبارية: وصول أكثر من 6 آلاف جريح فلسطينى من غزة إلى مصر حتى الآن

كشف مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، عن وصول عدد من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم في مصر، اليوم.

وقال "عبدالفتاح" إن أكثر من 6 آلاف من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة وصلوا إلى مصر حتى الآن، فضلًا عن وصول نحو 400 شخص من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

تخفيف الحصار عن الأشقاء في فلسطين

وتابع: “نشهد جهودا عدة من قبل الدولة من أجل تخفيف الحصار عن الأشقاء في فلسطين، من خلال استمرارية عملية المساعدات الإنسانية والإغاثية”.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح إلى أن أمس الإثنين شهد وصول 161 شاحنة إلى قطاع غزة، وهذا الرقم هو الأكبر منذ بدء وصول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن تجهيز 150 شاحنة استعدادًا لدخولهم من معبر رفح.