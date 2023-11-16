مواطن: نريد السيسي رئيسنا القادم لاستكمال مسيرته (فيديو)

اهتمّ الكثير من من المواطنين بدعم المرشح السيد عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والترويج للمشروعات التي نفذها خلال السنوات الماضية، مطالبين بالاصطفاف دعمًا له لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها قبل سنوات.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

ويقول أحد المواطنين من سيناء، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا لما حققه من إنجازات ونجاحات على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن مصر الحديثة تمت بناؤها بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما شهدته سيناء من تطورات والتخلص من الإرهاب كان أيضا بفضل قائدنا، الذي تحدى الإرهاب الأسود وخلق سيناء الآمنة من جديد.

موعد الصمت الانتخابي

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية الذي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.