الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس لصوص أبواب المقابر الحديدية فى الدرب الأحمر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الأبواب الحديدية فى منطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين، واستدعاء المجنى عليهم لمواجهتهم بالمتهمين لاستكمال التحقيقات. 

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سقوط مسجلين يسرقان أبواب أحواش المقابر بالدرب الأحمر

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دفنوه في المقابر.. تشريح جثة سائق قتلته عصابة لسرقة سيارته في الخليفة

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وأكدوا ارتكابهما 6 وقائع سرقة سابقة بنفس الأسلوب، وبتضييق الخناق عليهم اعترفا بمكان الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما.

النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة لصوص أبواب المقابر الحديدية لصوص أبواب المقابر الدرب الاحمر

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