الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط مسجلين يسرقان أبواب أحواش المقابر بالدرب الأحمر

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال استقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما ومُحمل عليه باب حديدى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب «الخلع».

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

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