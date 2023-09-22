الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفنوه في المقابر.. تشريح جثة سائق قتلته عصابة لسرقة سيارته في الخليفة

جثة
جثة

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مصرع سائق علي يد عاطلين لسرقة مركبته، وقررت تشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن، وباشرت التحقيق مع المتهمين. 

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة، عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة فى سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها  تبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية.

و بسؤالهما عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على "هاتف محمول "بدون شريحـــة" - بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة سائق - مقيم بالجيزة".

نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به .

وبإعادة مُناقشة المتهمان اعترفا بأنهما اتفقا على استدراج أحد قائدي سيارات الأجرة، بالاشتراك مع آخر عاطل - مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه" بقصد الاستيلاء على السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية، واستقلوا السيارة صحبــة المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وفور وصولهم تعدوا عليه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته، واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته المُشار إليها وأنهما كانا فى سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع.

تشريح جثة مديرية امن القاهرة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قوة أمنية دفنوه في المقابر

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