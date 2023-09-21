حبس 3 متهمين بسرقة أسلاك أبراج الكهرباء بالأقصر

أمرت النيابة العامة بالأقصر بحبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة كابلات الكهرباء ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، أكدت قيام 3 عناصر إجرامية “مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا” بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - طلقات خرطوش - 6 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية - 4 قطع حديدية - 2 فلنكة خشبية - 10 قطع حديدية متوسطة الحجم خاصة بأبراج الكهرباء - 8 أجولة بداخلها كابلات كهربائية "مقطعة ومعدة للبيع" - 2 ماكينة رى مياه - مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.