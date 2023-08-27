ضبط تشكيل عصابى بتهمة الاتجار فى المخدرات فى دمياط

نجحت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية أمن دمياط، من ضبط تشكيل عصابي بتهمة الترويج والاتجار في المواد المخدرة، حيث وردت معلومات الى الرائد هشام أشرف، رئيس مكتب مكافحة المخدرات أن أحد تجار المخدرات كون تشكيلا من أصدقائه لتجارة المخدرات بكل أنواعها وقد اتخذ من محل إقامته بميت الخولى عبدالله وكرا لتجارة المخدرات، وقد ذاع صيته ونشاطه حتى وصل إلى مركز الزرقا والقرى المجاورة.

قام الرائد هشام أشرف بمعاونة النقيب إسلام أبو العينين معاون مكتب مكافحة المخدرات بإعداد خطة محكمة للقبض على المتهم وأعوانه وتم استصدار إذن من النيابة العامة.

وقامت قوة من مكتب المكافحة بمهاجمة وكر المخدرات وتم القبض على أحد العناصر، وقد قام باقى التشكيل بالفرار تاركين المخدرات خلفهم عبارة عن 25 فرش حشيش 30 كيلو هيدرو و57 قرص تامول.

وقامت قوة المكتب بمطاردة التاجر وأعوانه فى إحدى الزراعات، فقام أحد أفراد التشكيل بإخراج مسدس 9 م من بين طيات ملابسه وأطلق النار باتجاه قوة المكتب فأصاب أحد زملائه فى التشكيل فى فخذه، وتم التحفظ عليه ونقله إلى مستشفى الزرقا العام تحت الحراسة المشددة.

تم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة، التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية وسرعة القبض على باقى التشكيل.