الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملة أمنية على حائزى المواد المخدرة بدمياط

جريدة الدستور

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – كفر البطيخ – كفر سعد، وقسم شرطة دمياط الجديدة.

أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيروين، طبنجة، فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن مديرية أمن دمياط حملة أمنية

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