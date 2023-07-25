حملة أمنية على حائزى المواد المخدرة بدمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – كفر البطيخ – كفر سعد، وقسم شرطة دمياط الجديدة.

أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيروين، طبنجة، فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.