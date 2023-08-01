تحليل مخدرات لرجل أعمال أطلق النار على ابنه بالمعادى

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم، بعرض رجل أعمال على الطب الشرعي؛ لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه والتأثير عليه وقت ارتكابه جريمة إطلاق النار على ابنه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم رجل أعمال ولديه شركة متخصصة فى صناعة السفن، وأن خلافات نشبت بين الأب وابنه منذ فترة، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشادة كلامية بين الأب وابنه قام على إثرها المتهم بإطلاق النار من طبنجة على الابن وأرداه قتيلًا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأجهزة، وتبين وجود جثة لشاب فى أواخر العقد الثالث من العمر مصابًا بعدد كبير من الطلقات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده، وألقى القبض عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.