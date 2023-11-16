الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطلين لحيازتهما 300 طربة حشيش قبل ترويجها بالإسكندرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاطه الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

ضبط 300 طربة حشيش 

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، والقي القبض على المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرامًا ومبالغ مالية.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،100،000 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطلان بالعامرية الإسكندرية العامرية ثان أمن الأسكندرية

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