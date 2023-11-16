الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بينها ليفربول.. 5 أندية لم تخسر على ملعبها فى الدوريات الكبرى حتى الآن

ليفربول
ليفربول

تواصل الأندية الأوروبية تألقها منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، في محاولة لتحقيق العلامة الكاملة على أرضها.

ورصدت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين والمدربين، أبرز الأندية التي حققت العلامة الكاملة على أرضها منذ بداية الموسم الجاري في الدوريات الأوروبية الكبرى.

أندية لم تخسر على ملعبها في الدوريات الكبرى 

ونستعرض لكم الأندية التي تألقت على ملعبها هذا الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك على النحو التالي:

1- ليفربول

تألق فريق ليفربول منذ بداية الموسم الجاري، حيث لم يفقد أي نقطة في المباريات التي أقيمت على ملعبه.

وخاض فريق ليفربول 6 مباريات على ملعب "أنفيلد رود" في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها العلامة الكاملة، وسجل 17 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى مرتين، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

2- مانشستر سيتي

يواصل فريق مانشستر سيتي تألقه أيضًا هذا الموسم، وحقق العلامة الكاملة على ملعبه في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وخاض فريق مانشستر سيتي 5 مباريات على ملعب "الاتحاد"، سجل خلالها 16 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى 3 مرات، وخرج بشباك نظيفة مرتين.

3- أستون فيلا

قدم فريق أستون فيلا أداءً مميزًا ومفاجئًا هذا الموسم، حيث لم يفقد أي نقطة حتى الآن على ملعبه في الدوري الإنجليزي.

وخاض فريق أستون فيلا 6 مباريات على ملعب "فيلا بارك"، سجل خلالها 23 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى 5 مرات، وخرج بشباك نظيفة مرة واحدة.

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4- أتلتيكو مدريد

وفي الدوري الإسباني، يُعد أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد الذي لم يخسر على ملعبه منذ بداية الموسم الجاري حتى الآن.

وخاض فريق أتلتيكو مدريد 6 مباريات على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، سجل خلالها 16 هدفًا، واهتزت شباك الفريق 7 مرات.

5- باير ليفركوزن

الأمر ذاته ينطبق على نادي باير ليفركوزن، حيث يُعد الفريق الوحيد في الدوري الألماني الذي لم يفقد أي نقطة على ملعبه منذ بداية الموسم.

وخاض فريق باير ليفركوزن 6 مباريات، سجل خلالها 21 هدفًا، واهتزت شباك الفريق 5 مرات، وخرج بشباك نظيفة مرتين.

ليفربول مانشستر سيتى استون فيلا اتلتيكو مدريد باير ليفركوزن الدوريات الكبرى

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