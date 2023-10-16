الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أفضل 10 حراس مرمى فى الدوريات الكبرى منذ بداية الموسم

ويس فودرينجهام
ويس فودرينجهام

تألق النجم الإنجليزي ويس فودرينجهام، حارس مرمى شيفيلد يونايتد، رفقة ناديه منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين والمدربين، فإن ويس فودرينجهام أفضل حارس مرمى في عدد التصديات منذ بداية الموسم الجاري.

يأتي ذلك رغم تراجع فريق شيفيلد يونايتد، وتواجده في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وتلقيه هزيمة قاسية ومذلة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة (0-8).

أفضل 10 حراس مرمى فى الدوريات الأوروبية الكبرى

وبهذا الصدد، نستعرض لكم قائمة بأفضل 10 حراس مرمى في عدد التصديات في الدوريات الأوروبية الكبرى -حسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية-، وذلك على النحو التالي:

1- الإنجليزي ويس فودرينجهام 

قام الحارس الإنجليزي ويس فودرينجهام بالتصدي لـ 45 تسديدة من أصل 66 تسديدة على مرمى شيفيلد يونايتد، وذلك خلال أول 8 جولات من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

2- الأرجنتيني جيريمايس ليديسما

قام الحارس الأرجنتيني جيريمايس ليديسما بالتصدي لـ 38 تسديدة من أصل 50 تسديدة على مرمى قادش، وذلك خلال أول 9 جولات من الدوري الإسباني "الليجا".

3- الدنماركي فيليب يورجنسن

قام الحارس الدنماركي فيليب يورجنسن بالتصدي لـ 38 تسديدة من أصل 53 تسديدة على مرمى فياريال، وذلك خلال أول 9 جولات من الدوري الإسباني "الليجا".

4- الجزائري ألكسندر أوكيدجا

قام الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا بالتصدي لـ 36 تسديدة من أصل 50 تسديدة على مرمى ميتز، وذلك خلال أول 8 جولات من الدوري الفرنسي "الليج 1".

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5- السويسري إيفون مفوجو

قام الحارس السويسري إيفون مفوجو بالتصدي لـ 36 تسديدة من أصل 54 تسديدة على مرمى لوريان، وذلك خلال أول 8 جولات من الدوري الفرنسي "الليج 1".

 

6- البرتغالي جوزيه سا

قام الحارس البرتغالي جوزيه سا بالتصدي لـ 35 تسديدة من أصل 48 تسديدة على مرمى وولفرهامبتون، وذلك خلال أول 8 جولات من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

7- الألماني كيفين مولر

قام الحارس الألماني كيفين مولر بالتصدي لـ 34 تسديدة من أصل 50 تسديدة على مرمى هايدنهايم، وذلك خلال أول 7 جولات من الدوري الألماني "البوندسليجا".

 

8- المقدوني ستول ديميتريفسكي

قام الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي بالتصدي لـ 33 تسديدة من أصل 46 تسديدة على مرمى رايو فاليكانو، وذلك خلال أول 8 جولات من الدوري الإسباني "الليجا".

 

9- البرازيلي نيتو

قام الحارس البرازيلي نيتو بالتصدي لـ 33 تسديدة من أصل 51 تسديدة على مرمى بورنموث، وذلك خلال أول 8 جولات من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

10- الإيطالي ستيفانو توراتي

قام الحارس الإيطالي ستيفانو توراتي بالتصدي لـ 32 تسديدة من أصل 42 تسديدة على مرمى فروزينوني، وذلك خلال أول 8 جولات من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

الدوريات الأوروبية الكبرى شيفيلد يونايتد الدوريات الكبرى الدورى الانجليزى الدوري الاسباني

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