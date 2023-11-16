برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لطفل فلسطيني والتوجيه بعلاجه في مصر

ثمن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، والذي جرى نقله من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر، لافتًا إلى أنه امتداد للدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به مصر قيادة وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية.

لأحداث ٧ أكتوبر الماضي

وقال "البدري"، في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص كل الحرص على الوقوف بجانب أشقائنا الفلسطينيين وتقديم مختلف أنواع الدعم له سواء معنويا أو ماديا من خلال المساعدات الإنسانية والقوافل ومعبر رفح الذي فتح منذ اليوم الأول لأحداث ٧ أكتوبر الماضي لآن، لاستقبال الجرحى والمصابين وادخال المساعدات.

مصر في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر دائما وأبدا فى مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الدولية المشروعة والتاريخية بحل الدولتين والعودة لحدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا مصر والمصريين لا يألوا جهدا فى دعم الأشقاء من كل الدول والأصدقاء ايضا.



واستنكر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل فى قطاع غزة، لا سيما قصف واقتحام المستشفيات، والذي تسبب فى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة التدخل والضغط على إسرائيل لوقف جرائمها فى غزة.