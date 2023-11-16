الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شادي زلطة: مصر تبذل كل الجهود الممكنة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة

قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية، إن مصر لم تتوانى عن بذل كل الجهود الممكنة في محاولة منها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاولة تنفيذ هدنة إنسانية.

وأضاف زلطة خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر اتخذت عددًا من المسارات الدبلوماسية والتحركات على الأرض لوقف القصف الإسرائيلي للمدنيين والعُزل في قطاع غزة.

شادي زلطة: خطوات مصرية ملموسة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

كما أكد أنه على الجانب الآخر كانت هناك خطوات مصرية ملموسة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يتوقف منذ اليوم الأول.

وتابع أن مصر بذلت جهودًا كبيرة جدًا لإدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية سواء من غذاء أو وقود وأي مساعدات أخرى إلى الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن تلك الجهود كان يقابلها تعنت ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من إيصال تلك المساعدات.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص 650 طنًا من المساعدات الإنسانية لدخولها إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا أمر يعكس الدور الكبير للدولة المصرية في دعم الفلسطينيين.

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