21 نوفمبر.. مناقشة "نجم الدين صانع العطور" بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء 21 من نوفمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً، ندوة بقاعة "الأوديتريوم"؛ لمناقشة المجموعة رواية "نجم الدين صانع العطور" للكاتبة السعودية ريم عبد الباقي.

ويناقشها النقاد د.أسامة البحيري (الغربية)، د.حمدي سليمان (الإسماعيلية)، د.رائدة علي أحمد (لبنان)، د.محمد شعبان دياب(القاهرة)، كما يدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

عن ريم عبد الباقي

هي كاتبة وروائية سعودية، وكاتبة مقال في عدد من الصحف والمجلات، وهي عضو في نادي جدة الأدبي، عضو مؤسس ومشرف عام في مؤسسة نكتب لنحيا، مؤسس الرواق الثقافي، وصدر لها أربع روايات هي: كما لم يحدث من قبل - زهرة الصباح - نجم الدين صانع العطور-بعض الفرح قد يكفي.

عن النقاد:

د.أسامة البحيري: أستاذ النقد الأدبي والبلاغة بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا، رئيس اتحاد كتاب مصر فرع وسط الدلتا، عضو اللجنة العلمية لمعجم أعلام الأدب المصري في القرنين التاسع عشر والعشرين ٢٠٢٢ بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر،

ناقش وأشرف على أكثر من ١٠٠ رسالة جامعية في الجامعات المصرية والعربية.شارك في كثير من المؤتمرات والندوات العلمية الدولية في مصر والبلاد العربية، وله أكثر من خمسين بحثا وكتابا منشورًا، منها تحولات البنية في البلاغة العربية، مقارنات في السرد العربي- دراسات أسلوبية في الشعر العربي- الحداثة وما بعد الحداثة في الرواية العربية المعاصرة- تداولية الشعر والنثر في التراث العربي- قصيدة المديح النبوي في التراث العربي- معجم المصطلحات الأدبية والنقدية - تراثنا البلاغي والمناهج الحداثية - الإبحار في الذاكرة العربية- السيرة الذاتية في التراث العربي -العولمة والأدب العربي المعاصر.

ود.حمدي سليمان: هو باحث بأطلس المأثورات _ وزارة الثقافة منتدب للتدريس بكليتى الآداب والتربية جامعة العريش- قسم اجتماع. تدريس علم الاجتماع والانثروبلوجيا الثقافية، وعضو نقابة الصحفيين، كاتب بالجرائد والمجلات المصرية والعربية، وعضو مجلس تحرير مجلة قطر الندى. مدير تحرير مجلة الكرمة، وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو اتحاد كتاب مصر، نشر له العديد من المقالات والدراسات في المجلات الثقافية والعلمية المتخصصة في مصر والوطن العربي كما شارك في كثير من المؤتمرات الثقافية والعلمية كباحث في مصر والدول العربية. بعض الكتب والإبداعات المنشورة له: - الواحات البحرية من الجمل إلى الاندكروسر- واحة الرب الأسود –-البحر نايم ديوان شعر- أريد أن أعرف أكثر-ديوان شعر- مالم تقله البحيرة - الديناصور والهدايا الحجرية - ديوان شعر. الرؤية التاريخية في مسرح محمود دياب. ايكولوجيا السينما المصرية.الثقافة السيناوية وتحديات الإرهاب.الثابت والمتغير في الثقافة الصحراوية، دراسات في الأدب البدوي.



د.رائدة علي أحمد: هي كاتبة لبنانية من قضاء النبطية، حائزة شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي من الجامعة اللبنانية، استاذة في التعليم الثانوي، وروائية وكاتبة وباحثة وأستاذة في النقد الأدبي في كلية الآداب ولها العديد من الكتب والمقالات والدراسات، حائزة جائزة فلسطين العالمية للآداب عن فئة القصة القصيرة لعام 2022، وصدر لها: في الرواية: بائعة الصدف، صلوات لم تتلُها راهبة، وفي القصة القصيرة: وتريّات الحرية، منشورة و(الحرب البيولوجية، وثورة عرجاء) ونزف العمر ق.ق.ج. ولها كتب أدبية: انعكاسات الحرب على الرواية اللبنانية، التمرّد والضياع في أدب حنان الشيخ. إضافة إلى رسائل أدبية في مجموعتين: ابتسامات غاضبة، وجمر الحناجر. ولي دراسات وأبحاث منشورة في مجلات لبنانية وعربية. لها دراسات وأبحاث منشورة في مجلات لبنانية وعربية: البنية الجمالية في شعر خليل حاوي، دراسة نقدية لرواية شاي أسود، دراسة الأيديولوجي في شعر مظفر النواب، الجنس في شعر شوقي بزيع، التناص وقراءة النص الغائب في سرير الغريبة "محمود درويش" وغيرها. دراسات لغوية: جماليات التركيب النحوي "ظاهرة الحذف" في شعر نزار قباني، دراسة في علم الأصوات؛ المستوى الصوتي ممثلا بصفات الأصوات ودلالاتها في شعر محمود درويش. لها مشاركات أدبية عديدة على مستوى لبنان والعالم العربي. متطوعة في جمعية اجتماعية وكشفيه ومنتديات أدبية وثقافية.

د.محمد شعبان دياب: أستاذ الأدب الأنجليزي قسم اللغة الإنجليزية كلية الأداب– جامعة المنيا. معار حاليا بكلية اللغات والترجمة بجامعة بدر بالقاهرة، ومدير تحرير مجلة عبر الثقافات للعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية التي تصدرها كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر بالقاهرة. اشترك بأوراق بحثية عدية في مؤتمرات دولية ومحلية في عدد من الدول الأجنبية والعربية مثل كامبريدج بالمملكة المتحدة وفيرجينيا وأتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية والدمام بالمملكة العربية السعودية. وقد نشرت كتاباته في كل من كثير من المجلات العلمية العالمية والأقليمية والمحلية وكذلك في بعض الكتب الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل اهتماماته البحثية الدراسات النقدية البيئية، والدراسات النسوية والنسوية البيئية، وما بعد الاستعمارية، والدراسات المقارنة.

