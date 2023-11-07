في عام عميد الأدب العربي.. رواية "أديب" تعكس بعض الجوانب لحياة طه حسين

الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، قضى عمره محبًا للأدب منذ نعومة أظافره، وقد بدأ هذا الحب منذ درس في الأزهر، وكان دائمًا يستمع للشيخ محمد عبده وغيره من أئمة التنوير والإصلاح.

وتكريمًا له ولجهوده المضنية في خدمة الأدب العربي، وبمناسبة الذكرى الخمسين على رحيله، خصصت المؤسسات الثقافية عام 2023 بعام عميد الأدب العربي، فقد نظمت العشرات من الندوات تتحدث عن البصير طه حسين.

"الدستور" خلال عام طه حسين يجرى قراءات في كتبه تكريمًا له، وحتى تتذكر دائمًا الأجيال الجديدة كتب طه حسين، ومن ضمن الكتب في هذه السطور رواية "أديب".

أحداث رواية “أديب” لطه حسين

صدرت رواية أديب عام 1935، وتحتوى على 21 فصلًا، تدور أحداثها حول شاب مصري يعشق الأدب، وهو شاب عبقري، ويعاني من فقدان البصر، ينشأ في أسرة فقيرة، ويواجه العديد من التحديات في حياته بسبب فقدانه البصر، يحاول التغلب على هذه التحديات، ويسعى لتحقيق أحلامه في أن يصبح كاتبًا مشهورًا.

ورواية أديب تحكى عن تجربة أديب مهووس بدأ الأدب يجره إلى الجنون والهلاك والتفريط في مستقبله وتحطيم كل سعادته التي بناها بعمله وصبره وإخلاص الزوجة له، وعند زواجه تأتيه فرصة الحصول على بعثة لدراسة الأدب في باريس من شروطها أن يكون المبعوث غير متزوج.

مجبر على الطلاق

فما كان منه إلا أنه يطلق زوجته من أجل البعثة، وفي العاصمة الفرنسية يتفوق ويظهر نبوغًا واضحًا إلا أنه يعيش في معاناة دائمة من عقدة الذنب من زوجته التي تخلى عنها رغم أنها الفتاة الوحيدة التي ارتبطت به عاطفيًا واجتماعيًا على ما به من سوء الخلقة، وبين البعثة التي حصل عليها بالغش والادعاء بأنه غير متزوج.

كما تتناول الرواية شقًا أخر غير معلوم، وهو أن الكاتب يدين خلال روايته جيل من المثقفين العرب الذين قصدوا أوروبا بحثًا عن العلم واستكمالًا لدراساتهم العليا، فانبهروا بحضارة الغرب، ولكنهم بدلًا من أن يستفيدوا من العلوم والمعارف والآداب، سقطوا في الغواية والرذيلة وفتنة الخطيئة، وانغمسوا في بوتقة الشر والفساد.

شخصية خيالية

وتُعد الرواية سيرة ذاتية من نوع جديد، حيث تتناول حياة أديب، وهو شخصية خيالية، ولكنها تعكس بعض جوانب حياة الدكتور طه حسين نفسه والوضع الثقافي آنذاك، وهي رواية فنية تعتمد على التخييل والالتفات والتشويق والاستطراد والاهتمام بصناعة البيان وبلاغة التصوير.

اقرأ ايضًا:

"محطة مصر".. فيلم تسبب فى محاكمة يوسف شاهين وخلاف مع نقيب الممثلين