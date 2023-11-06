في عام عميد الأدب العربي.. كتاب "الحب الضائع" رومانسية من منظور خاص

خصصت المؤسسات الثقافية والملتقيات الفكرية عام 2023، لـ عميد الأدب الدكتور طه حسينبمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله، وتكريمًا له لما قدمه من أجل خدمة الأمة العربية والثقافة العربية.

وبهذه المناسبة يجري" الدستور" قراءات في كتبه خلال عامه حتى يعرف جمهور القراء أكثر عن كتب عميد الأدب الأدب العربي، ومن بينها كتاب "الحب الضائع"، والذي يعد عبارة عن مجموعة قصصية، صدرت عام 1942، وتتناول قصصًا عن الحب من منظور مختلف، حيث تركز على الجانب الإنساني والعاطفي للحب، بعيدًا عن الرومانسية التقليدية.

ويحتوي الكتاب على ثماني قصص دونها الأديب الكبير طه حسين، بعضها جاء عن الحب، وحمل عنوان "الحب الضائع" الحب اليائس، الحب المكره، بين الحب والإثم، وبعضها الآخر تعلق بموضوعات متفرقة وهي تحمل العناوين التالية: "نفس معلقة" "الخيال الطارق" "طيف".

ووصف النقاد كتاب "الحب الضائع" بأنه من الأعمال الأدبية المهمة في الأدب العربي الحديث، حيث يتميز الكتاب بأسلوبه السلس ولغته الجميلة، كما أنه يقدم قصة حب مؤثرة وأفكارًا عميقة.

كما يمكن اعتبار كتاب "الحب الضائع" رواية رومانسية، حيث يتناول قصة حب علي ومادلين، ومع ذلك، فهو أكثر من ذلك بكثير، فهو أيضًا رواية عن التعافي من فقدان الحب، وأهمية العلم والبحث في حياة الإنسان.

تفاصيل كتاب الحب الضائع

وفي القصة الأطول، والتي تحمل المجموعة اسمها" الحب الضائع" يحكي لنا طه حسين حكاية الخيانة والإخلاص عن قصة حب شاب مصري فرنسي يدعى "علي" لفتاة فرنسية تدعى "مادلين"، وينتهي الحب بموت مادلين، مما يدفع علي إلى السعي وراء المعرفة والعلم كنوع من الخلاص.

تتناول المجموعة قصصًا عن الحب من منظور مختلف، حيث تركز على الجانب الإنساني والعاطفي للحب، بعيدًا عن الرومانسية التقليدية، تسلط المجموعة الضوء على مشاعر الحب المختلفة، مثل الحب الصادق، والحب الممنوع، والحب المحرم، والحب القاتل، والحب الأبدي. كما تتناول المجموعة موضوع الزواج، ومدى ارتباطه بالحب.

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