الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"محطة مصر".. فيلم تسبب فى محاكمة يوسف شاهين وخلاف مع نقيب الممثلين

يوسف شاهين
يوسف شاهين

يعتبر  يوسف شاهين من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث أثرت أعماله على العديد من المخرجين والفنانين، وقد لقب بـ "شيخ المخرجين" لكونه أحد رواد السينما العربية، وأحد مؤسسي مدرسة الإخراج الواقعي في مصر.

وتركت أفلامه بصمة كبيرة لدى المشاهد العربي، في بداية مشواره شارك في فيلم من إخراجه وهو فيلم "محطة مصر" وتسبب في تعرضه للمحاكمة.

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حكاية التحقيق مع يوسف شاهين
وبحسب ما جاء في مجلة الكواكب من خلال حوار أجرته مع نقيب الممثلين آنذاك أحمد علام عن الفنانين المحولين للتحقيق بسبب مشاركتهم في أعمال فنية بدون أن يكونوا أعضاء في نقابة الممثلين، ففى فيلم "محطة مصر" الذى يخرجه يوسف شاهين دور رجل أطلق عليه اسم المنياوى واختار المخرج لنفسه القيام بالدور ولكن النقابة اعترضت على قيام يوسف شاهين بالتمثيل.

تفاصيل بلاغ أحمد علام ضد يوسف شاهين
بينما رد شاهين، وقال: إن الدور الذى يمثله لا يستطيع أن يقوم به أى عضو فى نقابة المثلين، بينما رد أحمد علام نقيب المثلين بأن فى النقابة لجنة مكونة بحكم القانون لبحث هذه الحالات، وطلب السيناريو من المخرج لعرضه على اللجنة حتى إذا ما تأكد لها أن الدور يتطلب شخصًا ليس له نظير بين أعضاء النقابة.
وسمحت ليوسف شاهين بتأديته وبعث يوسف شاهين بالسيناريو إلى النقابة، ومعه طلب لقيده عضوًا بالنقابة، ولم ينتظر يوسف شاهين قرار اللجنة، بل قام بتمثيل الدور وتصويره وإزاء ذلك قدم الفنان أحمد علام نقيب الممثلين بلاغًا إلى النيابة واستدعت النيابة يوسف شاهين للتحقيق معه، ثم قررت تقديمه إلى المحاكمة: وسألت يوسف شاهين ما الذى جعلك تتمسك بتمثيل هذا الدور؟ 

لا أحد يصلح للدور غيري
وقال شاهين: أنا مخرج الفيلم وأنا المسؤول عنه أمام المنتج وأمام الدولة وأمام الجمهور وقد رأيت أننى أصلح من يؤدى هذا الدور، وأن أعضاء النقابة العاطلين لا يصلحون للتمثيل وألا لما تعطلوا، فالممثل الصالح يطلبه المخرج، أما الممثل الفاشل فإن المخرجين يتجاهلونه ولا يعطونه أدوار.

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