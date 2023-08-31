يسري نصر الله: تعلمت كثيرا من المخرج الراحل يوسف شاهين

قال المخرج المصري يسري نصر الله، رئيس المهرجان القومي للسينما: بدأت العمل كمخرج منذ ثلاثين عامًا، نفذت خلالهم 12 فيلمًا، أي بمعدل فيلم كل عامين أو ثلاثة أعوام.

وأضاف المخرج يسري نصر الله خلال لقائه ببرنامج عاصمة الفنون، الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا المعدل يعتبر معقولًا ما بين الكتابة والانتاج ومن ثم إخراج الفيلم بالشكل المرغوب فيه، معقبًا: "السينما ليست ماكينة شغالة".

وأعرب المخرج يسري نصر الله عن سعادته البالغة بتكريمه بجائزة الهرم الذهبي من قبل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، لافتاً إلى أن شريط الذكريات الأساسي الذي استرجعه، مجموعة الناس الذين ساندوه ووقفوا بجانبه خلال مسيرته.

وأكد المخرج يسري نصر الله أن كل فيلم عمله كان بمثابة تجربة مميزة في حياته، لافتاً إلى أنه تعلم الكثير من المخرج الراحل يوسف شاهين.