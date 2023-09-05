"قصة وطن".. "ريشة" تُصدر كتابًا عن يوسف شاهين قريبًا

يصدر قريبًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع، كتاب جديد للكاتب الشاب يوسف الشريف تحت عنوان "يوسف شاهين.. قصة وطن" ، والغلاف من تصميم عبد الرحمن ناصر محمد.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

كنت قد قرأت رواية "الصنادقية" لمؤلفها يوسف الشريف، ولفتني حضور المخرج الفذ يوسف شاهين في جلد وعظم الرواية، بما يؤكد إلى أي مدى هو المُلهم الأعظم في حياة مؤلفها الشاب، فهو يطرح أفكاره بإيقاع لاهث كما إيقاع سينما "شاهين"، ولا أبالغ إذا أكدت أن سرده أتى في معظم الأحوال في صورة مشاهد تحمل رؤية وروح كاميرا "شاهين"، ولعله كان ينوه مع إطلالته الروائية الأولى أنه يكتب وعينه على السينما.

يوسف الشريف استهل إهداء نسخة روايته لي بعبارة "نبص قدامنا على شمس أحلامنا" من أغنية "مفترق الطرق" التي غنتها ماجدة الرومي في فيلم يوسف شاهين الشهير "عودة الابن الضال"، كما أهدى الرواية نفسها إلى روح يوسف شاهين قائلًا: إلى روح من كُتب على قبره "يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان".. إلى شخص وسينما يوسف شاهين.

وأنهى يوسف الشريف روايته بخاتمة عنوانها "حدوتة مصرية" حكى فيها عن شخص تصوره البعض "بحر الشحاذ" أحد شخوص الرواية، طبع عددًا كبيرًا من الأوراق وقام بتوزيعها في طول وعرض حارة "الصنادقية"، ولم تكن هذه الأوراق إلا صفحتين من كتاب الأعمال الكاملة لــ"عبد الرحيم منصور" تحمل كلمات أغنية "حدوتة مصرية" أيقونة فيلم يوسف شاهين الشهير بنفس الاسم، وقبل أن يختم "الشريف" روايته بكلمات الأغنية كاملة.

يوسف الشريف إذًا له حكاية مع يوسف شاهين، تفاصيل الحكاية بين يديك في هذا الكتاب.

رواية "الصنادقية"

سبق وصدر للكاتب الشاب يوسف الشريف رواية "الصنادقية" عن دار العين للنشر والتوزيع، وتتناول تفاصيل أشخاص مهمشين يعيشون في حارة صغيرة من حواري القاهرة، وبشكل مريب يختفي إمام المسجد الموجود داخل الحارة، فنبدأ في التعرف على حكايات من يعيشون في المكان، لنتعرف على رؤية مغايرة لما حدث في مصر من تحولات تاريخية وإجتماعية على طوال 70 عاما.