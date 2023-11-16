يعد شرب الصودا من الأشياء التي يعتمد عليها البعض أثناء الطعام أو الشعور بالعطش بالرغم من أضرارها الكثيرة على الصحة.

أضرار شرب الصودا الصحية

ويفضل البعض تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الصودا عن شرب الماء بالرغم من أن تناول المياه أفضل وصحي، وفي هذا التقرير نرصد لكم أضرار شرب الصودا على الجسم، وماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الصودا؟ـ وفقًا لموقع "Verywell Health".

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الصودا؟

تعرف مشروبات الصودا أنها تسبب الكثير من المشكلات الصحية المفاجئة، فيحرص الأطباء دائما على منع المرضى من تناولها خاصة أصحاب أمراض القلب والأمراض المزمنة والموجودة في المشروبات الغازية:

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الصودا؟ وأبرز الأضرار الصحية

1 - الحفاظ على قوة الأسنان.. فمن المعروف أن المشروبات الغازية تؤثر بشكل كبير على صحة الأسنان، لأنها تعمل على تلطيخ الأسنان ومشاكل الأسنان الأخرى، في بعض الحالات، قد يؤدي تناول الكثير من الصودا إلى تآكل أسنانك.

2 - التخلص من مشاكل المثانة.. تناولك مشروبات الصودا يعمل على التبول بشكل أكثر وبشكل متكرر، وهذا سيساعدك على استبدالها بشرب الماء للتخلص من سموم الجسم.

3 - الحفاظ على قوة العظام.. سيساعدك الإقلاع عن تناول الصودا على تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وتحتوي المشروبات الغازية على الفوسفور المصطنع الذي يتسبب في تسرب الكالسيوم من عظامك.

أضرار شرب الصودا على الجسم

يشكل شرب الصودا خطر كبير على صحة الإنسان وإليكم أبرز الاضرار الصحية في السطور التالية:

1 - انتفاخ البطن والغازات.

2 - زيادة الوزن.

3 - ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري.

4 - ارتفاع سكر الدم لدى المصابين بمرض السكري.

5 - ارتفاع خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

6 - ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

7 - تسوس الأسنان.

8 - ارتفاع مستويات عنصر الكافيين في الجسم، مما قد يؤدي إلى الأرق وبعض المشاكل العصبية.

9 - انخفاض كثافة المعادن في العظام.