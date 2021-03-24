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رئيس التحرير التنفيذي
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الابتعاد عن الصودا على الفطار.. نصائح لقضاء رمضان بصورة صحية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:16 ص
نصائح لقضاء رمضان
نصائح لقضاء رمضان بصورة صحية
شيماء دهب
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يسعى العديد من الأشخاص الحفاظ على وزنهم خلال شهر رمضان المعروف فيه بزيادة الوزن لكثرة العزومات، لذا علينا اتباع النصائح المختلفة للحصول على وزن مثالي خلال الشهر الكريم وصحة جيدة.

قالت خبيرة التغذية نورهان قنديل، إن هناك أربعة أشياء أساسية يمكنها مساعدتك للنزول والحفاظ على شكل الجسم خلال رمضان، يأتي أولها معرفة كيفية كسر الصيام فالأفضل هو تناول التمر مع الماء الفاتر حتى لا نصدم الجسم لما يدخل له من أطعمة دسمة وثقيلة على المعدة.

وأضافت قنديل من الضرورى أيضًا البدء بتناول الشوربة على الفطار ومن ثم السلطة، والابتعاد بشكل أساسي عن تناول الصودا "المياه الغازية" خلال فترة الفطار، والتقليل قدر الإمكان من المقليات والحلويات حتى لا نقلل المناعة.

ونصحت بضرورة إعداد الشوربة خفيفة أي من اللحمة أو الفراخ والابتعاد عن الأنواع التى تُضاف إليها الكريمات المختلفة، والابتعاد عن العصائر المعلبة ومن الأفضل تناول الياميش فهو وجبة غذائية متكاملة.

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