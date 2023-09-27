خام الصودا آش.. تعرف على كنز الثروة المعدنية وأماكن تواجده في مصر

تشهد مصر تنفيذ مشروع قومي طموح لإنتاج الصودا آش (كربونات الصوديوم)، الذى أعلن عن تفاصيله الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ديسمبر 2022، وذلك لإنتاج حوالي 600 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى منتجات مشتقة مثل الصودا آش الخفيفة والصودا آش الثقيلة وبيكربونات الصوديوم.

بتكلفة استثمارية 685 مليون دولار

كما يتضمن المشروع أيضًا إنتاج منتجات ثانوية مثل السليكا المترسبة وكربونات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم، وبتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 685 مليون دولار، مما يمثل استثمارًا كبيرًا في تطوير قطاع الصناعة والتعدين فى مصر.

ومن خلال هذا المشروع، تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الصودا آش ومنتجاتها، وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة هذا المركب الحيوي على الصعيدين الوطني والإقليمي، يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تنمية الصناعات الكيميائية في مصر وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الدستور توضح أبرز المعلومات الهامة عن خام الصودا آش:

يُطلق اسم الصودا آش على مادة كربونات الصوديوم (Na2CO3)، وهي معروفة بملح النطرون وصودا الغسيل، ويتميز هذا المركب بأنه مسحوق أبيض لا يتفكك بالتسخين ويذوب في الماء، مما يجعل محلوله قلويًا.

كما استخدمه القدماء المصريين لاستخراجه من المحاليل واستخدموه في صناعة الزجاج، كما نجح علماء الحضارة الإسلامية في تحضيره بواسطة تفاعلات كيميائية.

تاريخيًا، اكتشفت فرنسا في عام 1993 طريقة لإنتاج الصودا آش من الملح وحمض الكبريتيك والجير، ومن ثم تم تطبيقها بدءًا من عام 1874.

وبعد الحرب العالمية الثانية، اكتشفت رواسب كبيرة من معدن الترونا في مختلف دول العالم، مما جعلها المصدر الرئيسي للاستخلاص.

تشاد وماكادي ووادي النطرون في مصر

أما أماكن تواجد الصودا آش في العالم، فتشمل بحيرة تشاد وماكادي في أفريقيا، ووادي النطرون في مصر، ومنغوليا وسيبيريا وكازاخستان في آسيا، والمجر وأسبانيا في أوروبا، وبحيرة سيرلز ونهر الأخضر في أمريكا الشمالية، والبرازيل والأرجنتين في أمريكا الجنوبية.

الاستخدامات

تُستخدم الصودا آش في صناعة الألياف الزجاجية والزجاج وحفظ المواد الغذائية ومعالجة المياه، وتدخل أيضًا في صناعة الورق والصابون والمنظفات وإزالة الكبريت في صناعة الفولاذ والعديد من الصناعات الكيميائية والطبية وصناعات النسيج وتكرير النفط.

أماكن تواجدها فى مصر

في مصر، تتواجد رواسب الصودا آش في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، جبل سن الكداب بأسوان، جبل يلج شمال سيناء، منطقة فنار أبو الدرج بالزعفرانة، ويتم استخلاص كلوريد الصوديوم (الملح الصخري) من مياه البحر عبر عدة مناطق ساحلية في مصر، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا للصناعات الكيميائية الحديثة.