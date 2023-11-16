سيد عشماوى: أستعد لتقديم 40 دراسة فى تاريخ الهامش والمهمشين بكتاب جديد

قال الدكتور سيد محمد عشماوي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب جامعة القاهرة، إنه يستعد لتقديم 40 دراسة في تاريخ الهامش والمهمشين من واقع تاريخنا الاجتماعي بمصر عبر كتاب جديد أو مجموعة من الكتب خلال الفترة المقبلة.

تاريخ طبق الفول المصري في جزئين

وأضاف"عشماوي" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من بين الدراسات دراسة موسوعة عن تاريخ طبق الفول المصري ستصدر عبر جزئين، إضافة إلى عدد من الدراسات في تاريخ الهامش أعدها منذ سنوات ولم تنشر علي أن يعاد تقديمها ونشرها خلال الفترة المقبلة.

مؤلفاته

في الوقت نفسه، صدر للدكتور سيد محمد عشماوي عدد كبير من الكتب باللغة العربية؛ من أبرزها "العيب في الذات الملكية" عن دار المحروسة، و"الجماعات الهامشية المنحرفة فى تاريخ مصر الاجتماعي الحديث" عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ، و"سخرية الرفض وتهكم الاحتجاج عوام أهل مصر"، و"الفلاحون والسلطة: على ضوء الحركات الفلاحية المصرية (1919-1999)"، و"اليونانيون في مصر 1805 - 1956 م"؛ ويركز المؤلف في هذا الكتاب على نماذج لبعض أفراد الجالية اليونانية والذين تلمسوا الواقع المعاش وشكلوا بعملهم وسلوكهم ومشاعرهم وفيهم منفردين أو مجتمعين معايير لذلك السلوك الاجتماعي الإنساني والذي يتجسد في مقولات منظومة الفضائل الأخلاقية التي أسهمت بشكل أو بآخر في تغير المجتمع والإسراع بتطويره .. هذا الوجه الآخر للدور اليوناني في مصر الحديثة والمعاصرة والذي يحمل مشاعل الوعي الاجتماعي الإنساني القومي والأممي والمرتبطة بكافة أشكاله المتمايزة ( سياسي وقانوني وفني وديني.. إلخ ) وقد اهتم المؤلف بأهمية الوزن النسبي للتواجد اليوناني في المجتمع المصري وأسباب ودوافع النزوح اليوناني إلى مصر المرتبطة بالتدفق الأوربي عامة وأشكاله الوجه القبيح لليوناني بداية من صورة المرابي السمسار الذي يلجأ إلى كافة ضروب الغشى والخداع ورد الفعل المصري الشعبى على ذلك وانتهى بدراسة ملامح الدور السياسي ومحدداته لليونانيين في مصر وتعاظم هذه الدور القومي الأممي من خلال فكرة الولاء والانتماء للوطن والأمة؛ وغيرها من المؤلفات.

كما أشرف الدكتور سيد محمد عشماوي علي عشرات الرسائل العلمية بكلية الآداب جامعة القاهرة منها:"تاريخ الجنون والمجانين في مصر1827-1912م‏ "، و"الفكاهة وآليات النقد الاجتماعي" بالاشتراك مع الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد والدكتور معتز سيد عبدالله؛ وغيرها من الأعمال.