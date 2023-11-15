استطلاع رأى: 70 % من الأمريكيين يُطالبون بوقف الحرب الإسرائيلية فى غزة

أظهر استطلاع أجرته "رويترز- إبسوس"، نُشر اليوم الأربعاء، أن غالبية الأمريكيين يدعمون وقف إطلاق النار في الحرب في قطاع غزة، على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدثت بقوة ضد هذه الخطوة.

وأظهر المشاركون في الاستطلاع، نشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، دعمًا أقل لإسرائيل عما كان عليه في بداية الصراع، وأظهروا تغيرًا في الآراء مع دخول الحرب أسبوعها السادس.

وقال حوالي 32% من المشاركين إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم إسرائيل، بانخفاض من 41% في منتصف أكتوبر، بعد أيام من بدء الحرب.

ويعتقد كثيرون الآن أن الولايات المتحدة يجب أن تكون بدلًا من ذلك "وسيطًا محايدًا" في الصراع بدلًا من الانحياز إلى أحد الجانبين، وارتفع المعدل إلى 39 بالمئة من 27 بالمئة قبل شهر.

وقال 15% من المشاركين إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم المصالح الفلسطينية في الحرب، وهو الأمر الذي لم يتغير إلى حد كبير.

ويأتي هذا الانخفاض في الدعم، وهو الأكثر وضوحًا بين المشاركين الأكبر سنًا، بعد أسابيع من الغارات الجوية المتواصلة والحملة البرية في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، والتي أثارت انتقادات من جانب الكثير من المجتمع الدولي.

وقال ما يقرب من 70% من الأمريكيين إن على الحكومة الإسرائيلية أن تسعى إلى وقف إطلاق النار.