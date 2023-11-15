الإعلامية إيمان عزالدين تعلق على اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مستشفى الشفاء فى غزة

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة cbc، لقطات من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء.

ومن جانبها، قالت الإعلامية إيمان عزالدين، خلال تقديمها برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة cbc، إن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم المجرم ما زال مستمرًا في ارتكاب جرائمه في حق الإنسانية والبشرية، لافتة إلى أن الجريمة الجديدة عاشها الأطباء والمرضى والنازحون في غزة بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء.

وأوضحت الإعلامية إيمان عزالدين، أن مستشفى الشفاء يعتبر واحدًا من أكبر المجمعات التي تضم أهالينا في قطاع غزة، لافتة إلى أن المجمع يضم 650 مريضًا من بينهم مرضى في العناية المركزة، وأطفال مبتسرون داخل الحضانات، و500 من الكوادر الطبية وأكثر من 5 آلاف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونفاذ الوقود، وقد تم استهداف المستشفى بكل بشاعة، كما تم استهداف كل من يقترب من المستشفى.