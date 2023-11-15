الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون دولي: ما يحدث من جرائم ترتكبها قوات الاحتلال في غزة هي خرق للقانون الدولي

مجيد بودن
مجيد بودن

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنّ ما تقوم به سلطة الاحتلال بمحاصرة مجموعة من البشر من المتساكنين وقطع الإمدادات عنهم وتجويعهم وعدم تمكينهم من امتلاك الماء والدواء والغذاء وقطع الكهرباء والغاز والاتصالات وقصف البينة التحتية، فإن ذلك يعد خرقًا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مهما كانت الأسباب هو خرق للقانون الدولي ويجب معاقبة الذين قاموا به والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ وسلسلة التنفيذ وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أنه يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه وجوّعوا المواطنين المدنيين من الاطفال والنساء والرجال، مؤكدًا أن هذا هو التشخيص في القانون الدولي وليس هناك خلاف على هذا التشخيص.

القاهرة الإخبارية خرق للقانون الدولي قصف البينة التحتية قطاع غزة

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