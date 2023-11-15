برلمانية: دور المرأة المصرية في الانتخابات القادمة واجب وطني (فيديو)

قالت صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالمرأة بشكل كبير لذلك دورها واجب في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهو واجب وطني.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي التي أكدت خلاله على دعمهم للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعا مهما لمناقشة استعدادات للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

شارك في الاجتماع أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم،والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والامناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية.

حشد ملايين الناخبين في جميع المحافظات

أكد أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي قدرة حزب مستقبل وطن على حشد ملايين الناخبيين في جميع محافظات مصر، وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الامانة المركزية، مؤكدا على حضور كافة أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

رؤية مستقبل وطن لمساندة الرئيس

وطرح الحضور عددا من المقترحات لدعم رؤية حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس السيسي والآليات التنظيمية، فضلا عن دعم خطة الحزب قي تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم حزب مستقبل وطن واستنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة.