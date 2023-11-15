انطلاق مؤتمر "حماة الوطن" لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (صور)

بدأ المؤتمر الجماهيري لحزب حماه الوطن، بحضور عدد كبير من النواب والسياسيين والحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتوافد الآلاف من أهالي الاسكندرية لحضور المؤتمر الجماهيري تزامنا مع بدء الإعلان عن الدعاية الانتخابية للاستحقاق الانتخابي.

ونظمت أمانة الإسكندرية بحزب حماة وطن، اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.

وعقد حزب حماة وطن مؤتمرًا بحضور آلاف المواطنين بمنطقة القباري بدائرة مينا البصل غرب الإسكندرية، لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وحضر الآلاف معلنين تأييدهم لترشح الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، مؤكدين مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات والنزول إلى لجان الاقتراع فور فتحها.

مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي