الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«الحرية المصري» يبدأ المؤتمر الجماهيري الثاني بالشرقية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

المؤتمر الجماهيري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري

بدأ منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الثاني لحزب الحرية المصري، بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار عدة مؤتمرات جماهيرية يقوم بها الحزب خلال الفترة المقبلة بعدة محافظات، ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.

وحضر المؤتمر أحمد مهنى نائب رئيس الحزب والأمين العام، الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، النائبة جيهان بيومي أمينة المرأة، وهاني راضي الهلالي، أمين المجالس الشعبية والمحلية، وجلال الزغاط أمين محافظة القاهرة واللواء عبد الرحمن راشد، أمين القليوبية، وعبد الفتاح الديب أمين الدقهلية، والدكتور عيد عبد الهادي، الأمين المساعد للمجالس الشعبية والمحلية، علاء المليجي امين مساعد للعمل الجماهيري، وأحمد خليفة أمين أوسيم، ورأفت عسكر، أمين سوهاج، وحسني عبداللطيف، أمين الشرقية، ومحمد غريب، أمين التنظيم بالشرقية، وآمال غريب الأمين المساعد للمحافظة، وهيئة المكتب والأمناء بالمحافظة.  

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

ورحب محمد غريب، أمين التنظيم بمحافظة الشرقية، بالحضور، مؤكدا أن هذا المؤتمر جاء من وراء اقتناعهم التام بالرئيس عبد الفتاح السيسي وما قام به من إنجازات، خاصة في هذه المرحلة السياسية الحرجة.

وتابع غريب أن الحزب سوق يعمل جاهدا على تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية بالمحافظة من أجل الحث على المشاركة والدعم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري
الحرية المصري مؤتمرات جماهيرية محافظات التنمية النائب أحمد مهني

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