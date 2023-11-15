الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انطلاق مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالمدينة التعليمية

مؤتمر حزب مستقبل
مؤتمر حزب مستقبل وطن

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري لـ حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالمدينة التعليمية بطريق الواحات في السادس من أكتوبر، وسط حضور جماهيري كبير.

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قيادي بـ"مستقبل وطن": مصر عززت صمود الفلسطينيين وكسرت حصار غزة

وكانت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن عقدت اجتماعا مهما لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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الوعي السياسي والمشاركة الإيجابية.. أبرز رسائل "مستقبل وطن" لأهالي بورسعيد

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية. 

مؤتمر حزب مستقبل وطن
مؤتمر حزب مستقبل وطن
مؤتمر حزب مستقبل وطن
مؤتمر حزب مستقبل وطن
مؤتمر حزب مستقبل وطن
مؤتمر حزب مستقبل وطن
مؤتمر حزب مستقبل وطن
مؤتمر حزب مستقبل وطن
حشد ملايين الناخبين في جميع المحافظات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي لدعم المرشح دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مستقبل وطن لمساندة الرئيس

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