الوعي السياسي والمشاركة الإيجابية .. أبرز رسائل "مستقبل وطن" لأهالي بورسعيد

نظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة بورسعيد، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالمركز الثقافي في حي الشرق بالمحافظة، بحضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد.

حضر المؤتمر اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وممثلون عن الكنيسة والأوقاف والأزهر الشريف، النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب في المحافظة.

دعم الحزب لاستكمال المسيرة مع الرئيس

ورحب النائب عادل اللمعي، بالحضور مؤكداً دعم الحزب لاستكمال المسيرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايمانا برؤيته الثاقبة وسعيه لتحقيق طفرة تنموية في مصر ولحماية مقدرات الأمن القومي ببناء القدرات التسليحية.

رفع الوعي السياسي لدى المواطنين

فيما كشف الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، عن اعتزام الجامعة تنظيم مجموعة مؤتمرات وفاعليات تهدف لرفع الوعي السياسي والمشاركة الفعالة في الانتخابات المرتقبة.



وأشاد اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقاً، بالجهد والعمل الذين شهدتهما البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم الكنيسة

فيما عاد الأب بيمن صابر ممثل الكنيسة، في كلمته إلى الأحداث الصعبة التي سبقت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2013.

المساهمة الفاعلة وضرورة التحلي بالايجابية

وأوضح الشيخ عبدالرحمن الصياد، ممثل الأوقاف، موقف الدين الداعي للمساهمة الفاعلة وضرورة التحلي بالايجابية من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام بدأ من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

سيبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

بينما تبدأ انتخابات الداخل، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبرالمقبل.

فيما تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

ووفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

فيما حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر