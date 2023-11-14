برلماني يثمن جهود مصر في دعم أهالي غزة بالسلع الغذائية

أكد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على الموقف المشرف لمصر تجاه دعم مسار القضية الفلسطينية، والحرب المسعورة على قطاع غزة، قائلا: “مصر لم تبخل بالدعم المادي والانساني وبذل الجهود السياسية لوقف الحرب".

نوه الكمار، في تصريح اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير 650 طنًا من السلع إمدادات للشعب الفلسطيني وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات، مشيرا الى أنها لفتة إنسانية تؤكد على نصرة مصر للشعب الفلسطيني ومساندة قضيته.

وقال عضو مجلس النواب إن مصر وطوال الأزمة الراهنة لم تتخلى عن دورها في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني بمختلف السبل، لافتا إلى الجهود الضخمة التي تقوم بها القيادة السياسية على كافة المستويات لوقف الحرب.

أوضح النائب أن مصر تبنت منذ بداية الحرب موقفا معارضا لإسرائيل والولايات المتحدة ومشاريع التهجير وإعادة التوطين.

على صعيد مختلف أشاد النائب مدحت الكمار، بالجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها، مؤكدا أن القيادة السياسية على وعي تام بكل التحديات الراهنة التي تواجه الوطن.