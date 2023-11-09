مدحت الكمار: الإشادات الأممية تكشف حجم التأثير المصري في الشرق الأوسط

قال مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة، وتحجيم التصعيد الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في القطاع المحاصر منذ أكثر من شهر.

إشادات أممية بجهود مصر لوقف الصراع في غزة

ونوه “الكمار” في تصريحات له اليوم الخميس، إلى إشادة ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بجهود مصر لمساندة الفلسطينيين فى قطاع غزة، حيث قالت: “نشكر مصر على انفتاحها ومساعدتها ومساندتها لهذا الموقف.. لولا مصر ما كان هناك أى باب أمل أو مدخل لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وعلق: "الإشادات الأممية تكشف حجم الدور المصري في الشرق الأوسط”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مستوى الكارثة في غزة غير مسبوق، والذين يحتاجون للمساعدات فاق إمكانية أى دولة وحتى الأمم المتحدة ذاتها ولو كانت هناك إمكانية للوصول لكافة الموارد، لإنقاذ حياة 2.2 مليون شخص.

وطالب “الكمار” مجلس الأمن والمجتمع الدولي بعمل وقفة لهذه المهزلة الإنسانية، وتعريض حياة مئات الآلاف للموت تحت القصف ونقص الغذاء وعدم وجود علاج بعد ضرب المستشفيات، والعمل بأقصى سرعة لتوفير المياه والكهرباء والوقود والأدوية والغذاء.

واختتم: “يحسب لمصر وقفتها القوية في مواجهة الداعمين لإسرائيل، ورفض العدوان السافر على الشعب الفلسطيني”.