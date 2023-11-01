مدحت الكمار: "مدبولي" أكد من سيناء على تمسك مصر بسيادتها على أراضيها

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لسيناء، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها العديد من الدلالات والرسائل السياسية الواضحة للداخل والخارج، يتصدرها التأكيد على سيادة مصر وحرمة أراضيها.

مسارين متوازيين في سيناء

ولفت “الكمار” في تصريح له اليوم، إلى تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وتأكيده على حرص الدولة على مسابقة الزمن في مشروع تنمية وإعمار سيناء، وتحاول أن تعوض عشرات السنين، في هذا الجزء من مصر نتيجة للاحتلال وظروف خارجة عن إرادتنا خاصة في ظل أن الدولة كانت تحارب الإرهاب في هذا التوقيت.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت تماما في سيناء، لأنها سارت في مسارين متوازيين القضاء على الاهاب وتحقيق التنمية الشاملة في ربوعها.

وتابع: “شمال وجنوب سيناء، رصد لهما عشرات المليارات خلال السنوات الماضية للانفاق على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية وصناعية وزراعية”.

وأضاف: "قول رئيس الوزراء، أن الدولة حريصة على أن تسابق الزمن، في تعمير وتنمية هذا المكان لكل المصريين، يؤكد أن خطط التنمية بخصوص سيناء لم ولن تتوقف.

رفض مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

واختتم النائب مدحت الكمار، بالإشارة لموقف القيادة السياسية القوي في رفض العدوان الإسرائيلي وفي رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد بدأ أمس زيارته لمحافظة شمال سيناء وصاحبه خلال الزيارة عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلس النواب، ووضع رئيس الوزراء حجر الأساس لعدد من المجمعات العمرانية الجديدة بمناطق “العجرة-الجورة-الضهير” في شمال سيناء، وتشمل المشروعات إنشاء وحدات سكنية وخدمية وتعليمية وصحية وترفيهية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.